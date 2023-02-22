Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Зеленський обговорив з Сунаком «вагомі політичні питання», які мають вирішити цього тижня

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час пресконференції, 8 лютого 2023 року

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єром Британії Ріші Сунаком «вагомі політичні питання», які мають вирішити цього тижня.

«Ввечері говорив з прем’єр-міністром Великої Британії. Дуже потужно працюємо з Британією над посиленням наших воїнів для наближення нашої спільної перемоги, для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту. Було б дуже добре, якби всі наші партнери як Британія розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на оборонні успіхи на полі бою. Обговорили і вагомі політичні питання, які маємо вирішити цього тижня», – розповів він у своєму відеозверненні.

За його словами, друга половина тижня буде «ще активнішою з точки зору міжнародних відносин».

Велика Британія перша офіційно підтвердила рішення передати Україні танки Challenger 2. Після цього Німеччина після багатомісячних вагань погодила рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні.

Українські військові в січні прибули до Британії для навчань на британських танках. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес, який 22 лютого відвідав українських військових, заявив, що британські танки приїдуть до України навесні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG