Зеленський обговорив з Сунаком «вагомі політичні питання», які мають вирішити цього тижня

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єром Британії Ріші Сунаком «вагомі політичні питання», які мають вирішити цього тижня.

«Ввечері говорив з прем’єр-міністром Великої Британії. Дуже потужно працюємо з Британією над посиленням наших воїнів для наближення нашої спільної перемоги, для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту. Було б дуже добре, якби всі наші партнери як Британія розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на оборонні успіхи на полі бою. Обговорили і вагомі політичні питання, які маємо вирішити цього тижня», – розповів він у своєму відеозверненні.



За його словами, друга половина тижня буде «ще активнішою з точки зору міжнародних відносин».

Велика Британія перша офіційно підтвердила рішення передати Україні танки Challenger 2. Після цього Німеччина після багатомісячних вагань погодила рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні.

Українські військові в січні прибули до Британії для навчань на британських танках. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес, який 22 лютого відвідав українських військових, заявив, що британські танки приїдуть до України навесні.