Міністр оборони Німеччини відвідав навчання українських екіпажів на танках Leopard

Навчання українських танкістів у Німеччині з кермування передовими танками німецького виробництва йде за графіком, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відвідин військового полігону на північному заході Німеччини 20 лютого.

«Мета – танки, обидва Leopards і Marders, які мають бути доставлені [в Україну] до кінця березня, а також до того часу завершиться військова підготовка», – сказав Пісторіус, якого цитує агенція DPA.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв опублікував у фейсбуці відео з навчань українських танкістів, які опановують танки Leopard.

«Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard 2A6 під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер, Німеччина. Знято сьогодні з борту німецького бронетранспортера Фукс», – написав Макеєв.

Очікується, що українці пройдуть п’ять тижнів навчання на Leopard, танках, які передадуть Україні.

Німеччина схвалила дозвіл на експорт в Україну танків Leopard 1 зі своїх запасів на початку лютого, йдеться про 88 одиниць. Перед тим у січні Німеччина схвалила постачання в Україну своїх основних бойових танків Leopard 2 як безпосередньо із запасів Бундесверу, так і від країн ЄС. Відтак Київ може отримати понад сотню німецьких танків. Очікується, що вони можуть надійти в Україну протягом двох-трьох місяців.