Росія змінює тактику в Бахмуті: скільки протримаються ЗСУ?

Росія змінює тактику у Бахмуті: від спроб оточення міста агресор переходить до видавлювання українських захисників із міста, констатує Американський інститут вивчення війни (ISW).
Командування армії України та проєкт DeepState поки говорять про продовження оборони і чергові відбиті атаки на Бахмут та селища біля нього: Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Іванівське, Богданівку, Ступочки.
Всі вони розташовані в районі двох трас, що йдуть із Бахмуту, обидві перерізані. До третьої – останньої – війська РФ намагаються пробитися вже кілька тижнів.
У самому місті росіяни тиснуть із трьох сторін: півночі, сходу та півдня. Окупаційна адміністрація Росії в Донецьку вже демонструє кадри «евакуйованих» на підконтрольну їй територію мешканців Бахмуту: вочевидь, йдеться про людей із захоплених околиць міста.
Головні питання випуску:
Яка зараз військова обстановка в Бахмуті, скільки там можуть протриматися українські захисники?
Як українські сили навіть зараз евакуювали мешканців із міста?
Що відбувається зараз у захоплених частинах Бахмута?