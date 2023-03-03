Росія змінює тактику в Бахмуті: скільки протримаються ЗСУ?

Росія змінює тактику у Бахмуті: від спроб оточення міста агресор переходить до видавлювання українських захисників із міста, констатує Американський інститут вивчення війни (ISW).

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Командування армії України та проєкт DeepState поки говорять про продовження оборони і чергові відбиті атаки на Бахмут та селища біля нього: Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Іванівське, Богданівку, Ступочки.

Всі вони розташовані в районі двох трас, що йдуть із Бахмуту, обидві перерізані. До третьої – останньої – війська РФ намагаються пробитися вже кілька тижнів.

У самому місті росіяни тиснуть із трьох сторін: півночі, сходу та півдня. Окупаційна адміністрація Росії в Донецьку вже демонструє кадри «евакуйованих» на підконтрольну їй територію мешканців Бахмуту: вочевидь, йдеться про людей із захоплених околиць міста.

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Головні питання випуску:

Яка зараз військова обстановка в Бахмуті, скільки там можуть протриматися українські захисники?

Як українські сили навіть зараз евакуювали мешканців із міста?

Що відбувається зараз у захоплених частинах Бахмута?