С 2014 года, находясь в оккупированной Россией Кадиевке (ранее – Стаханов), 17-летний парень с псевдонимом «Східний» начал помогать украинской армии. Он собирал и передавал данные об оккупантах, запусках ракет, «прилетах» и перемещении техники. Созданный им позже телеграм-канал стал один из немногих источников правдивой информации с оккупированных территорий.

«Східний» покинул Кадиевку в 2021-м, теперь скрывает только половину лица и фамилию. Но Артем – так его зовут – по-прежнему помогает ВСУ и освещает жизнь в оккупации благодаря тем, кто остался.

Об угрозах оккупантов и попытках разоблачения, помощи ВСУ, как на его работу повлияло начало полномасштабного вторжения РФ – Артем «Східний» рассказал эксклюзивно в интервью Радио Донбасс.Реалии (проект Украинской службы Радио Свобода).

Восход «Східного»

– История «Східного» началась в 2014 году с оккупации моего Стаханова, ныне это Кадиевка. Тогда мне было всего 17 лет, я оставался с семьей и выехать из города не мог.

Но не мог и сидеть сложа руки – наблюдать, как мой город оккупируют и захватывают власть еще недавно люмпены и прочие боевики под российскими флагами. Поэтому я создал в твиттере аккаунт с никнеймом «Одинокий вовк» – позже сменил его на «Самотній вовк».

Сначала я просто хотел освещать события, которые происходят в моем городе, рассказывать людям правду и заодно показать всей Украине, что на Донбассе достаточное количество проукраинских жителей. Аналогично и в моем Стаханове.

Новое имя, новые цели

– Уже в 2015 году я был вынужден удалить аккаунт [в твиттере], потому что автора страницы начали активно искать. Позже создал новый, назвав себя «Східним». Так им и остался.

К сожалению, вначале у нас ещё не было никаких чат-ботов или других путей связи с украинскими спецслужбами и военными. Мы только учились передавать информацию, общаясь с определёнными людьми в твиттере.

Именно через него на протяжении 8 лет я передавал информацию ВСУ, находясь в оккупации. Выехал оттуда только в конце 2021 года из-за смерти родителей, с которыми я оставался до последнего.

Сейчас в своих соцсетях я продолжаю освещать события в моем городе, а также по Донбассу в целом. Но моя главная задача – это сбор информации, ее анализ и передача [ВСУ].

Первые угрозы и «охота на ведьм»

– Твиттер для Стаханова был чем-то неизведанным. Мало того, сейчас он там заблокирован, поэтому я создал телеграм-канал «Східний». Благодаря ему обо мне узнало значительно больше людей в городе. С него же на меня и началась охота.

Местные жители обратили внимание на другую точку зрения земляка, который пишет о событиях под иным углом, который знает даже больше, чем они сами. Люди очень заинтересовались: а что я могу знать? Почему собираю информацию по определенному «географическому кусту»? Кто я вообще такой?

Посыпались первые угрозы, что мою личность раскроют. До ноября прошлого года я ее действительно скрывал, но потом понял, что в этом нет особой нужды, и начал выкладывать фотографии, где видно половину лица. Я пришел к выводу, что так смогу привлечь больше внимания не оккупационных структур, а именно людей, которые будут мне передавать больше информации.

Попытка деанонимизации: кто под маской?

– Примерно месяц назад мне написали [анонимно в телеграм], что моя личность известна. Но произошел конфуз. Они выложили [в местный паблик в телеграме] совершенно другого человека, расписали всю информацию про его родственников и заявили, что он – это я.

Чтобы не подставлять этого человека, да и в целом показать очередной раз их неспособность информационно противостоять нам, я выложил свою фотографию без маски. Показал им – вы промахнулись. Но по какой причине [промахнулись] – я не знаю. Деанонимизировать мою личность было не так-то сложно.

Сейчас их интересую не сам я, а мои источники. За последний год только из Стаханова со мной сотрудничали около двух десятков и, благо, никого не нашли, потому что эти люди умнее тех, кто на них охотится. Да и не стоит забывать – когда ищут «Східного», главное, не найти самих себя.

Доверие в оккупации

– Войти в доверие к источнику – это всегда сложный процесс. Сначала нужно его убедить, что вся информация конфиденциальна. С этим мне немного легче, потому что многие земляки в оккупации помнят мой аккаунт в твиттере еще со времен, когда я сам находился в городе. Они знают, что я был в такой же ситуации, так же передавал информацию из оккупации.

Сейчас появляются новые люди, которые видят мои аккаунты в соцсетях и доверяют мне, потому что у меня уже есть опыт. С ними я сразу начинаю работать, объясняю, как нужно действовать в тех или иных ситуациях. Пока я никого не подвел.

Доверие каждого человека – это определённая работа. Передавая информацию, каждый чётко для себя понимает, что он подвергает риску не только свою жизнь, но и жизнь своих родных и близких.

За эти годы я выработал для себя определенный баланс между информационными ударами по оккупантам и безопасностью людей, которые мне доверяют. Действую сугубо интуитивно, понимая, какая информация может навредить, а какая нет. Кстати, в последнее время источники сами пишут, что они хотят, чтобы я запостил и рассказал людям, а что лучше оставить не для широкой публики.

Собрать, верифицировать, ударить

– С появлением американских систем реактивного огня (HIMARS – ред.) поток информации увеличился. Люди в оккупации увидели, что если передать данные об определенной локации – ее точно проверят и по ней «отработают». Например, в 2014-2015 годах с этим возникали проблемы. Мы передавали уйму информации, но, к сожалению, удары по тем или иным объектам тогда не наносились, в том числе потому, что таких точных систем не было.

Если передать данные об определенной локации – ее точно проверят и по ней «отработают»

Вообще удар по каждой цели – это труд десятков людей, это же не один я. Все начинается со сбора информации, далее верификация, корректировка огня, нанесение удара и подтверждение поражения. Бывает, что на нанесение удара уходят месяцы.

Например, удар по стахановскому отделу «MГБ» («Министерство государственной безопасности» группировки «ЛНР» – ред.). Эту цель все давно знали, но важно было угадать со временем, а именно – когда внутри будет максимальное количество людей. Если их, конечно, вообще можно так называть.

Сейчас в Стаханове не осталось, наверное, ни одного места дислокации российских оккупантов, по которой бы не «отработали». После 24 февраля 2022 года многие люди, которые ни разу за 8 лет не сотрудничали с ВСУ или спецслужбами, задумались: а к чему это все идет?

Я замечаю, что информации стало больше, особенно прошлым летом, когда Стаханов превратился в такой себе военный хаб для Вооруженных сил РФ. Информация шла потоками, и очень много людей подключилось к этой борьбе. Думаю, эта тенденция в дальнейшем сохранится.

На самом деле меня удивляет, что на связь выходит очень много молодых людей. Речь о тех, кто плохо помнит жизнь при Украине, потому что они были ещё детьми. Эти годы с ними работали российские оккупанты и разная пропаганда. Тем не менее, мы не потеряли их. Эти молодые люди сейчас помогают нам и ждут деоккупации города.

Если человек образованный, адекватный и в здравом уме, он понимает, что лучше избрать сторону Украины, чем России. Дети, которых пытаются перевоспитать, понимают абсурдность информации, что им вдалбливают в головы. Они просто видят, что за нас весь цивилизованный мир, и выбирают нашу сторону.

Кадиевка против Стаханова

– На протяжении 9 лет я делаю разного рода плакаты, когда у меня есть на это время. Вот для деоккупированного Стаханова я бы сделал постер с Кадиевкой. Потому что как только мы туда зайдём, это уже будет не Стаханов.

Пока, к сожалению, я чаще употребляю именно это название, потому что это моя личная информационно-психологическая операция, так как местные жители воспринимают больше «Стаханов», а новое название в корне отвергают. Но мой постер будет уже с Кадиевкой.

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