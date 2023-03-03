В 2023 году российские мобилизованные уже не раз записывали видеообращения, в которых высказывали недовольство, что их передают в подчинение командирам группировки «ДНР»​. Жалуются они и на издевательства, и на то, что их посылают на штурмовые операции без достаточной подготовки. Почему они указывают на группировки ​«ЛДНР»? Ведь Россия считает, что включила оккупированные территории в свой состав. Кому же тогда отдают в подчинение мобилизованных из Иркутска и Тувы? И почему они этим недовольны?

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В последний день 2022 года российские СМИ сообщили, что президент России Путин посетил с инспекцией штаб Южного военного округа РФ. Там же было записано его новогоднее обращение. Видимо, тогда и было официально одобрено решение о вхождении так называемых «народных милиций» – то есть вооруженных формирований группировок «ЛДНР» – в состав Вооруженных сил РФ.

«​Воссоединение»

В сообщениях российские федеральные СМИ ссылаются на материалы Министерства обороны РФ: там группировки, которые входят в состав российской армии, называют «Первый Донецкий и Второй Гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса». Документов, которые бы объясняли организационную структуру этих подразделений, в открытом доступе – нет.

Но суть процесса ясна. Очевидно, что с оглашением аннексии захваченных территорий Украины российское командование решило напрямую подчинить и созданные там подконтрольные военные формирования. Необходимость камуфлировать их под «ополчения» и «народные милиции» отпала.

Понятна и логика того, что если формирования входят в состав российских вооруженных сил, то и наполняться они могут военнослужащими из других «регионов России», как это происходит в остальных формированиях. А командиры из группировки «ДНР» формально ничем не должны отличаться от других российских командиров. Так что возмущения российских мобилизованных формально ничем не подкреплены.

Мобилизация. Одна на всех

Еще с конца 2021 года на оккупированной территории Донбасса началась принудительная мобилизация местного населения в российскую армию. Местные жители, разведки разных стран, журналисты и военные эксперты не раз сообщали о том, что проходит она сложно: людей силой отправляют в боевые подразделения, которые несут большие потери.

Донбасс.Реалии не раз рассказывали истории людей, которые бегут от мобилизации группировок «ЛДНР» или месяцами прячутся дома.

Сейчас сложно сказать, какой состав группировок «ЛДНР» остается в строю. Но если российское командование собирается сохранить их структуру как корпуса, то в каждом из них должно быть не менее 15-20 тысяч человек.

Если этой численности не хватает или имеющиеся подразделения не обладают достаточной боеспособностью для ведения боевых действий, то его вполне могут пополнить российскими мобилизованными.

В начале февраля 2023 года мобилизованные из Тувы записали видеообращение. В нем они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из «ДНР».

Важным уточнением, сделанным тувинцами, было именно то, что после мобилизации и месяца «учебки» их не приписали ни к какому российскому подразделению (это происходило уже после официального сообщения об интеграции группировок «ЛДНР» в состав российских Вооруженных сил – ред.).

А теперь, заявили мобилизованные, они находятся в подчинении у «днровцев», и их отправляют на передовую. Позже глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что российское Минобороны согласилось перевести мобилизованных из Тувы в другую бригаду, но уточнил, что это «дело небыстрое».

В этот же период мобилизованные из Иркутской области России обнародовали три обращения к российским властям и Путину лично. Они заявили, что их незаконно передали в подчинение «первой Славянской бригаде ДНР», где из них сформировали штурмовые подразделения и отправляют «на убой». По словам россиян, официально они записаны в 1439-й полк.

Позже стало известно, что военнослужащие именно этого полка принимали участие в штурме Авдеевки. Родственники двух мобилизованных из него сообщили Сибирь.Реалии, что весь полк практически уничтожен: несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете 26 февраля этого года отметил, что «Путин начал разрешать российскому Министерству обороны восстановить свое первенство над всеми российскими силами». С этим связана активная интеграция 1-го и 2-го армейских корпусов («ДНР» и «ЛНР») в регулярную российскую армию и, как сообщается, устранение «доверенных командующих». Борьба с активностью ЧВК «Вагнер», по мнению аналитиков ISW, тоже является частью этого процесса.

Судя по всему, «интеграция корпусов» в состав российских вооруженных сил оказалась двусторонней, что не вызывает восторга у российских мобилизованных. Остается открытым вопрос судьбы уцелевших местных командиров этих «корпусов».

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