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Донбас

«Аннексировали». Почему мобилизованных россиян отправляют на штурм в подразделениях «ДНР»?

Мобилизованные из Иркутска записывают обращение к Путину. Через несколько недель их полк будет разбит под Авдеевкой

В 2023 году российские мобилизованные уже не раз записывали видеообращения, в которых высказывали недовольство, что их передают в подчинение командирам группировки «ДНР»​. Жалуются они и на издевательства, и на то, что их посылают на штурмовые операции без достаточной подготовки. Почему они указывают на группировки ​«ЛДНР»? Ведь Россия считает, что включила оккупированные территории в свой состав. Кому же тогда отдают в подчинение мобилизованных из Иркутска и Тувы? И почему они этим недовольны?

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В последний день 2022 года российские СМИ сообщили, что президент России Путин посетил с инспекцией штаб Южного военного округа РФ. Там же было записано его новогоднее обращение. Видимо, тогда и было официально одобрено решение о вхождении так называемых «народных милиций» – то есть вооруженных формирований группировок «ЛДНР» – в состав Вооруженных сил РФ.

«​Воссоединение»

В сообщениях российские федеральные СМИ ссылаются на материалы Министерства обороны РФ: там группировки, которые входят в состав российской армии, называют «Первый Донецкий и Второй Гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса». Документов, которые бы объясняли организационную структуру этих подразделений, в открытом доступе – нет.

Но суть процесса ясна. Очевидно, что с оглашением аннексии захваченных территорий Украины российское командование решило напрямую подчинить и созданные там подконтрольные военные формирования. Необходимость камуфлировать их под «ополчения» и «народные милиции» отпала.

Понятна и логика того, что если формирования входят в состав российских вооруженных сил, то и наполняться они могут военнослужащими из других «регионов России», как это происходит в остальных формированиях. А командиры из группировки «ДНР» формально ничем не должны отличаться от других российских командиров. Так что возмущения российских мобилизованных формально ничем не подкреплены.

Мобилизация. Одна на всех

Еще с конца 2021 года на оккупированной территории Донбасса началась принудительная мобилизация местного населения в российскую армию. Местные жители, разведки разных стран, журналисты и военные эксперты не раз сообщали о том, что проходит она сложно: людей силой отправляют в боевые подразделения, которые несут большие потери.

Донбасс.Реалии не раз рассказывали истории людей, которые бегут от мобилизации группировок «ЛДНР» или месяцами прячутся дома.

Сейчас сложно сказать, какой состав группировок «ЛДНР» остается в строю. Но если российское командование собирается сохранить их структуру как корпуса, то в каждом из них должно быть не менее 15-20 тысяч человек.

Если этой численности не хватает или имеющиеся подразделения не обладают достаточной боеспособностью для ведения боевых действий, то его вполне могут пополнить российскими мобилизованными.

Известно, что мобилизованные на оккупированных территориях Донбасса российским командованием использовались в боях на южном направлении, во время украинского контрнаступления в Харьковской области они много раз попадали в плен, были даже случаи попыток перехода мобилизованных на территорию России. Вероятно, боевики группировок «​ЛДНР»​ принимали участие в боях за Северодонецк, Лисичанск, Попасную и на начальном этапе боев за Бахмут. Известны случаи, когда мобилизованные на оккупированном Донбассе отказывались принимать участие в боях на территории Донецкой области, мотивируя это тем, что «ЛНР» уже освобождена»​. В последнее время появилась информация об участии подразделений группировки «​ДНР»​ в попытках окружения и штурма Авдеевки.

В начале февраля 2023 года мобилизованные из Тувы записали видеообращение. В нем они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из «ДНР».

Важным уточнением, сделанным тувинцами, было именно то, что после мобилизации и месяца «учебки» их не приписали ни к какому российскому подразделению (это происходило уже после официального сообщения об интеграции группировок «ЛДНР» в состав российских Вооруженных сил – ред.).

А теперь, заявили мобилизованные, они находятся в подчинении у «днровцев», и их отправляют на передовую. Позже глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что российское Минобороны согласилось перевести мобилизованных из Тувы в другую бригаду, но уточнил, что это «дело небыстрое».

В этот же период мобилизованные из Иркутской области России обнародовали три обращения к российским властям и Путину лично. Они заявили, что их незаконно передали в подчинение «первой Славянской бригаде ДНР», где из них сформировали штурмовые подразделения и отправляют «на убой». По словам россиян, официально они записаны в 1439-й полк.

Позже стало известно, что военнослужащие именно этого полка принимали участие в штурме Авдеевки. Родственники двух мобилизованных из него сообщили Сибирь.Реалии, что весь полк практически уничтожен: несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете 26 февраля этого года отметил, что «Путин начал разрешать российскому Министерству обороны восстановить свое первенство над всеми российскими силами». С этим связана активная интеграция 1-го и 2-го армейских корпусов («ДНР» и «ЛНР») в регулярную российскую армию и, как сообщается, устранение «доверенных командующих». Борьба с активностью ЧВК «Вагнер», по мнению аналитиков ISW, тоже является частью этого процесса.

Судя по всему, «интеграция корпусов» в состав российских вооруженных сил оказалась двусторонней, что не вызывает восторга у российских мобилизованных. Остается открытым вопрос судьбы уцелевших местных командиров этих «корпусов».

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