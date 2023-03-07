РФ зібрала там «найкращих із гірших» – Череватий про російський наступ у Бахмуті

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода заявив, що наступ російських військ у Бахмуті продовжується, і відбувається він за рахунок нерегулярного війська.

«Наступає там (у Бахмуті – ред.) нерегулярне військо, наступає незрозуміла кримінальна структура, «штрафбат 2:0», яка зібрана з незрозумілих військових злочинців. Вони там вже майже всі перебиті, там вже всі залишки, хоча вони зараз найкращі, кращі з гірших, скажемо так, вони зібрали для цих атак, максимально, що залишилося з того «Вагнера», коли набирали професійних спецпризначенців. Проте це їхній такий останній кидок – вони намагаються здобути хоча би якусь локальну перемогу», – розповів Череватий.

На запитання, чи заради збереження життів з Бахмута доведеться виходити українським силам, Череватий сказав, що в цьому питанні треба «максимально довіряти» командуванню.

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«Зараз у військово-політичного керівництва країни є розуміння, як діяти далі», – вважає він.

«Ми не знаємо логіку, яку буде далі використовувати наше командування. Тому що тільки у них є повна картина з використанням всіх аналітичних, розвідувальних даних як наших, так і наших партнерів. І я просто впевнений, що наше військово-політичне керівництво бачить це все, ухвалить вірне рішення. І у нас чомусь всі дуже концентруються саме на населеному пункті, а не враховують всю обстановку по фронту і чомусь наголошують на наших втратах, хоча я вас переконую, що коли відкриються ці дані, ми зараз просто не можемо їх опублікувати, то суспільство побачить разючу різницю між російськими і нашими втратами», – сказав Череватий.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що за підсумками Ставки верховного головнокомандувача військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута і посилюватись у місті.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський 6 березня заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли «найвищого рівня напруження».

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

В американському інституті вивчення війни (ISW) припустили, що, якщо російським військам вдасться взяти Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, але зіткнуться з нестачею живої сили і зброї.

Міністр оборони США Ллойд Остін 6 березня заявив, що навіть якщо російським військам найближчим часом вдасться захопити місто Бахмут, це не означатиме перелому в ході бойових дій.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.