Якщо армія РФ захопить Бахмут, цього буде недостатньо для подальшого її просування на Донеччині – ISW

Якщо армія РФ захопить Бахмут, цього не буде достатньо для подальшого просування російських сил на Донеччині – ISW

В американському інституті вивчення війни (ISW) кажуть, що хоча війська РФ вважають необхідним для себе захоплення Бахмута, цього буде недостатньо для подальшого просування російських сил у Донецькій області.

«Бахмут за своєю суттю не є значущим з операційної чи стратегічної точки зору, як ISW зазначав раніше. Взяття Бахмута є необхідним, але недостатнім для подальшого просування Росії в Донецькій області, і російські сили вже зазнали таких великих втрат у боях за місто, що їхня атака, найімовірніше, досягне кульмінації після того, як вони захоплять його – якщо не раніше. Таким чином, втрата Бахмута не викликає серйозного оперативного чи стратегічного занепокоєння для України», – кажуть американські аналітики.

Вони вказують на те, що українська боротьба за Бахмут стала стратегічно важливою через поточний склад російських сил, розміщених у цьому районі. Йдеться про бійців ПВК «Вагнер», які є «просто гарматним м’ясом». Втім у Бахмуті зосереджені також «елітні» підрозділи «вагнерівців».

«Кількість придатних для бойових дій російських в’язнів не безмежна, і остаточне знищення десятків тисяч із них у Бахмуті означає, що вони не будуть доступні для більш важливих боїв», – наголошують аналітики.

Експерти кажуть: «Можливість завдати шкоди елітним силам ПВК «Вагнер», а також іншим елітним підрозділам, якщо вони задіяні, в умовах оборонної міської війни, де градієнт виснаження суттєво сприяє Україні, є привабливою».

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода заявив, що наступ російських військ у Бахмуті продовжується, і відбувається він за рахунок нерегулярного війська, зокрема «вагнерівців».

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що за підсумками Ставки верховного головнокомандувача військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута і посилюватись у місті.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.