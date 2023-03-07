Битва за Бахмут: ЗСУ доб'ють «вагнерівців»?

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача 6 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський виступили за продовження оборонної операції ЗСУ у Бахмуті та посилення тамтешніх підрозділів.

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Після цього Зеленський у своєму зверненні заявив, що «Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас».

Напередодні німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела в українському політикумі повідомило, що між Зеленським та Залужним є суперечка щодо того, чи варто відводити з Бахмуту війська – головком нібито вже кілька тижнів тому рекомендував подумати про відхід із міста з тактичних міркувань.

Американське видання CNN повідомило з посиланням на військового чиновника НАТО, що в Бахмуті Росія зазнає втрат вп'ятеро більше, ніж Сили оборони України.

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Американський Інститут вивчення війни припустив, що ЗСУ вирішили обороняти Бахмут, щоб знищити найкращі сили ПВК «Вагнер» у місті.

А 7 березня у коментарі російським пропагандистам засновник «ЧВК Вагнер» Пригожин повідомив, що Україна планує розчавити «вагнерівців» своїми силами навколо Бахмуту – і саме тому він просить у російського Генштабу боєприпаси та підкріплення.

Головні питання випуску:

Що задумала Україна, вирішивши обороняти Бахмут, попри загрозу оточення?

Чи зможуть ЗСУ дійсно перемолотити еліту «вагнерівців» та вивести їх із майбутніх боїв?

І який ризик, що ЗСУ ув'язнуть у Бахмуті, що відстрочить контрнаступ навесні?