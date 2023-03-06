Залужний і Сирський «висловилися за продовження оборонної операції» в Бахмуті

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача 6 березня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За повідомленням, особливо детально учасники засідання розглядали ситуацію в Бахмуті.

«Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті», – йдеться в заяві.

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Також учасники ставки розглянули «питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками».

Напередодні речник Східного угруповання Сергій Череватий підтвердив, що Сили оборони продовжують обороняти Бахмут.

Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 березня повідомив про продовження російських штурмів Бахмута та «безуспішні наступальні дії» армії РФ в районі Білогорівки на Луганщині.