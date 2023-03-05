Британська розвідка: під Бахмутом військові РФ використовують саперні лопати замість техніки

Командування РФ продовжує вести наступ під Бахмутом за участю піхоти, йдеться в повідомленні британської розвідки в твіттері.

За інформацією Міноборони Великої Британії, така тактика дозволяє зекономити боєприпаси, яких не вистачає.

Так, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані розповіли, що отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт. При цьому з озброєння була «вогнепальна зброя та лопати».

«Смертоносність стандартної малої піхотної лопати (МПЛ-50) особливо міфологізована в Росії. З тих пір як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни», – йдеться у повідомленні.

Один з російських мобілізованих додав, що не був готовий «ні фізично, ні психологічно» до такої атаки.

Британська розвідка зазначає, що останні дані свідчать про збільшення ближнього бою у районі Бахмута. Це говорить про те, що російське командування продовжує вести наступальні дії за участі піхоти та з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів.

В офіційних зведеннях Генерального штабу ЗСУ наразі жодних вказівок на ймовірний відхід із Бахмута немає. «На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області», – йшлося в ранковому зведенні 4 березня.