«Триває ротація позицій»: українські військові розповіли про ситуацію в Бахмуті

Бійці ЗСУ продовжують контролювати місто Бахмут на Донеччині, зазначив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в інтерв’ю виданню CNN.

За словами військового, наразі бої у Бахмуті тривають здебільшого на околицях, а саме місто контролюється Збройними силами України, Прикордонною службою та Національною гвардією.

«Масового відведення українських військ також не відбувається», – наголосив Череватий.

Він також зазначив, що українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у Бахмуті.

Станом на суботу, 4 березня, бойові дії велися навколо Бахмута, у селах Васюківка та Дубово-Василівка на північ від міста, а також у селах Іванівське та Богданівка на захід від нього.

«Лише поблизу Бахмута відбувся 21 ворожий обстріл із застосуванням різних артилерійських систем та РСЗВ, а також дев’ять бойових зіткнень. Всього на цьому фронті відбувся 131 обстріл та 38 бойових зіткнень», – повідомив Череватий.

В офіційних зведеннях Генерального штабу ЗСУ наразі жодних вказівок на ймовірний відхід із Бахмута немає. «На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області», – йшлося в ранковому зведенні 4 березня.