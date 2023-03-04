Україна посилює район Бахмута елітарними підрозділами – британська розвідка

Українські військові посилюють район Бахмута елітарними підрозділами, вказує у своєму звіті 4 березня британська розвідка.

Водночас фахівці відзначають, що впродовж останніх 36 годин поблизу цього міста були зруйновані два важливі мости, в тому числі критично необхідний міст, який сполучає Бахмут із містом Часів Яр. «Утримувані українцями шляхи постачання міста гранично обмежені», – ідеться в повідомленні.

Українська оборона міста Бахмут на Донбасі перебуває під дедалі сильнішим тиском, констатують у Великій Британії.

«Регулярна російська армія та сили «угруповання Вагнера» просунулися далі в північне передмістя, яке зараз є утримуваним Україною рубежем, вразливим для російських атак із трьох боків», – ідеться в повідомленні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські військові можуть готувати відхід із частини міста Бахмут Донецької області.

В офіційних зведеннях Генерального штабу ЗСУ наразі жодних вказівок на ймовірний відхід із Бахмута немає. «На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області», – вказано в ранковому зведенні 4 березня.