Аналітики ISW вважають, що українські сили можуть готувати відхід із частини Бахмута

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські військові можуть готувати відхід із частини міста Бахмут Донецької області.

«Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута», – пишуть експерти.

Російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня 2022 року – після захоплення міста Попасна в Луганській області. На Бахмутському напрямку сили РФ зазнали величезних втрат.

В офіційних зведеннях Генерального штабу ЗСУ наразі жодних вказівок на ймовірний відхід із Бахмута немає. «На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області», – йдеться в ранковому зведенні 4 березня.