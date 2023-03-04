Міноборони Росії повідомило, що Шойгу побував на окупованій частині Донбасу

Міністерство оборони Росії повідомило 4 березня, що очільник військового відомства Сергій Шойгу побував на окупованій російськими військами частині українського Донбасу.

«Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував передовий пункт управління одного з об’єднань угруповання військ «Схід» на Південно-Донецькому напрямку… На командному пункті Сергій Шойгу заслухав доповідь командувача угруповання генерал-полковника Рустама Мурадова та офіцерів штабу щодо поточної обстановки та дій військ», – ідеться в повідомленні.

Повідомлення не містить жодної конкретної вказівки на місце перебування Шойгу.

Незалежні аналітики нині твердять, що українські військові можуть готуватися до відходу з Бахмута. Про це пишуть американський Інститут вивчення війни (ISW) та британська розвідка.

В офіційних зведеннях Генерального штабу ЗСУ наразі жодних вказівок на ймовірний відхід із Бахмута немає. «На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області», – вказано в ранковому зведенні 4 березня.