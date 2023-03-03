Путін уперше підписав указ зі згадкою про воєнний час

Президент Росії Володимир Путін 3 березня підписав указ, згідно з яким при зриві держоборонзамовлення у воєнний час у компаніях, які його виконують, вводитиметься зовнішнє управління. Документ опублікований після закритого засідання Ради безпеки.

Уряду Путін доручив сформувати робочу групу з питань роботи таких компаній. Вона працюватиме при колегії Військово-промислової комісії Росії.

У своєму указі Путін вперше з початку вторгнення в Україну прямо посилається на воєнний стан, який наразі не запроваджений на території Росії. Однак у жовтні він ввів його на території тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

У грудні 2022 року очільник Міноборони Сергій Шойгу казав, що за минулий рік компані виконали 91% завдань держоборонзамовлення за основними зразками озброєння та військової техніки. За його словами, у 2023 році обсяги держоборонзамовлення збільшать у півтора рази.

У вересні 2022 року Путін запровадив кримінальну відповідальність до 10 років колонії за порушення держконтрактів у рамках держоборонзамовлення.