Міноборони Росії відповіло Пригожину на звинувачення у нестачі боєприпасів

Міністерство оборони Росії відповіло на звинувачення засновника і спонсора ПВК «Вагнер», бізнесмена Євгена Пригожина, про те, що його бійцям, які беруть участь у війні проти України, навмисно відмовляють у наданні необхідної кількості боєприпасів, і що, таким чином, відомство намагається знищити його приватну військову компанію.

У поширеному пресслужбою Міноборони Росії повідомленні йдеться про «екзальтовані заяви про нібито блокування постачання боєприпасів добровольцям штурмових загонів». Командування, як стверджують у міністерстві, виконує всі заявки на забезпечення боєприпасами в найкоротші терміни, а «спроби внести розкол у тісний механізм взаємодії та підтримки між підрозділами російського угруповання – контрпродуктивні і грають тільки на користь ворогові», – йдеться у заяві Міноборони Росії.

Ім’я Євгена Пригожина та назва створеної ним ПВК «Вагнер» у повідомленні відомства не згадуються.

Менше ніж через годину після заяви Міноборони Росії в телеграм-каналі «Пресслужба Пригожина» з’явилося обурене голосове повідомлення. У ньому Пригожин або людина з дуже схожим на його голосом каже, що ПВК «Вагнер» «недоотримує 80% боєприпасів від необхідних для виконання бойових завдань».

Заяву Міноборони РФ він назвав «плювком у бік ПВК «Вагнер» та спробою приховати свої злочини перед тими бійцями, які сьогодні «здійснюють подвиг». При цьому він додав, що інших добровольчих штурмових загонів крім ПВК «Вагнер», у Бахмуті немає. «Якщо даватимете боєприпаси – давайте, а не розповідайте про це у ЗМІ», – сказав Пригожин.

Конфлікт ПВК «Вагнер» із керівництвом Міністерства оборони Росії розвивається давно. Днями Пригожин заявив про кризу в постачанні боєприпасів для бійців його ПВК, які воюють під Бахмутом у Донецькій області України, але не висував прямих звинувачень на адресу керівників Міноборони Росії.

20 лютого його пресслужба опублікувала заяву бізнесмена, в якій він стверджував, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу і голова Генштабу Валерій Герасимов заборонили передавати боєприпаси бійцям ПВК «Вагнер». «Йде пряма протидія, яка називається ніяк інакше як спроба знищити ПВК», – заявив Пригожин.

ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії чи інших державних структур.

Наразі бійці ПВК, за численними повідомленнями російських ЗМІ та самої організації, беруть участь у боях під Бахмутом у Донецькій області України. Це одна з найнапруженіших ділянок фронту.

Як повідомила Російська служба Бі-Бі-Сі, за два тижні лютого кількість загиблих на війні в Україні росіян зросла вп’ятеро порівняно з попереднім місяцем. До 17 лютого 2023 року журналістам із відкритих даних вдалося підтвердити загибель 14 709 осіб. Основна частка втрат припадає на добровольців, найманців ПВК «Вагнер» (включаючи в’язнів) та мобілізованих.

За даними офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинули або зазнали поранення понад 30 тисяч найманців ПВК «Вагнер».

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи 21 лютого з посланням до Федеральних зборів, не назвав ПВК «Вагнер» серед підрозділів, що беруть участь у бойових діях на території України.