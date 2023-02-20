Пригожин поскаржився, що «вагнерівцям» відмовляють у наданні боєприпасів

Засновник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин звинуватив російських чиновників у навмисній відмові його бійцям надавати достатню кількість боєприпасів. Відповідну аудіозаяву опублікувала 20 лютого пресслужба компанії «Конкорд», яка належить Пригожину.

За його словами, він не розуміє, чому Міноборони відрізало його ПВК від постачання.

Перед ким я я маю повинитися, щоб мої хлопці гинули вдвічі рідше? Сьогодні, щодня гине вдвічі більше бійців не лише ПВК «Вагнер», а й інших підрозділів, які ми не можемо прикрити. Це не екстремістська заява і не спроба когось образити. Вибачте, якщо щось не так. Боєприпаси дайте в потрібній кількості, які є на складах», – сказав Пригожин.

Аналітики, зокрема американського Інститу вивчення війни, неодноразово звертали увагу на ймовірний конфлікт між ватажком ПВК «Вагнер» і Міністерством оборони РФ. Також останнім часом були повідомлення про проблеми компанії Пригожина у вербуванні новобранців, зокрема із числа в’язнів. Сам Пригожин казав про буцімто призупинення цієї кампанії.

За оцінками США, 90% бійців групи «Вагнер», убиті в Україні від грудня, були завербованими в’язнями.