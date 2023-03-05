За минулу добу вдалось відбити 130 атак російської армії – Генштаб ЗСУ

Війська РФ вели наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 5 березня.

«Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках», – вказали у Генштабі.

Відомо також, що авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах, одного – по складу боєприпасів армії РФ та одного – по автомобільному мосту. Також наші захисники збили чотири розвідувальних і ударних БПЛА різних типів.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що «підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження противника, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, а також дві станції РЕБ ворога».

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.