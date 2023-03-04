Українські військові відбили атаки армії РФ під Бахмутом – зведення Генштабу

Українським бійцям вдалось відбити атаки російської армії під Бахмутом на Донеччині, йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ в суботу, 4 березня.

«Протягом доби противник завдав чотири ракетних та десять авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення», – уточнюють у Генштабі.

Також, за словами військових, армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

«З метою поповнення масштабних втрат у живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в Горлівці Донецької області, з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ. Всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної «адміністрації» щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також відомо, що авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах та один – по складу боєприпасів противника.

Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Росія наразі шукає нову тактику щодо ударів по Україні, а масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.