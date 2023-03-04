Британці не бояться «ескалації» з боку Москви – посол Пристайко

Представники влади Великої Британії під час обговорення постачання озброєнь Україні не зважають на погрози «ескалації» з боку Москви, яка може стримувати від надання зброї інші країни. Про це в інтервʼю проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії заявив посол України в Сполученому королівстві Вадим Пристайко.

«Велика Британія, яка має давню військову традицію, яка поважає своє військо і довіряє військовим під час ухвалення рішень, у принципі, уже давно усвідомила, що всі «червоні лінії», які накреслив Кремль – це «червоні лінії», які влаштовують лише їх. І це приведе нас щонайменше до стабілізації [лінії фронту] і їх зариття в нашу рідну землю. Ми їх потім звідти не виколупаємо», – сказав дипломат.

За його словами, жодних обмежень у питанні надання озброєнь в українських фахівців із британськими колегами не виникає.

«Є розмови абсолютно професійні. Наприклад, яким чином ми залучаємо авіацію, хто і як буде її обслуговувати? Де беруться аеродроми, з яких злітатиме ця авіація? Це нормальна професійна розмова. Безумовно, нам потрібно зараз усе, але британці готові знайти навіть те, чого у них немає – часто на інших ринках, в інших місцях», – розповів Вадим Пристайко.

Частина громадських діячів і політиків у західних країнах припускають, що Росія здатна посилити свій тиск на Україну в разі надання Києву певних видів озброєнь. Одним із таких діячів є відомий американський бізнесмен Ілон Маск.

На початку жовтня 2022 року американський мільярдер, засновник компанії SpaceX у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.