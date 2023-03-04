FT: Україна знала про рейд Російського добровольчого корпусу

Українська влада знала, що так званий «Російський добровольчий корпус» перейде кордон з боку України та проникне на територію Брянської області. Про це у розмові з Financial Times повідомив голова формування росіянин Денис Капустін, відомий під псевдонімом Денис Нікітін. За його словами, якби рейд не було погоджено, то всіх його учасників знищили б.

За словами Нікітіна, в нападі брали участь близько 45 людей. Серед них були члени партизанської мережі, яка нібито діє на території Росії.

Нікітін підтвердив, що в одному із сіл сталася стрілянина. При цьому він сказав, що не знав про жертви серед мирних жителів. За даними російської влади загинули двоє людей, поранення зазнала дитина.

За словами Нікітіна, «Російський добровольчий корпус» спромігся показати, що його учасники можуть прорватися через прикордонні райони, які повинні ретельно охоронятися. «Головне було нагадати росіянам, що не треба жити в кайданах, миритися і брати участь у чужій війні, виконуючи чужу волю. Ми підтримаємо всіх, хто хоче усунути цих кремлівських узурпаторів від влади», – цитує Нікітіна Financial Times.

Атака озброєного загону, за словами Нікітіна, також виявила дуже поганий стан оборони Росії в Брянській області, хоча в регіоні діють посилені заходи безпеки.

Financial Times зазначає, що Нікітін погодився дати інтервʼю, але багато деталей операції, у тому числі повідомлення про підтримку Києва, залишаються неясними, і перевірити їх в умовах війни дуже важко.

Один із експертів Financial Times назвав атаку «Російського добровольчого корпусу» «класичною партизанською атакою в класичному місці» – за часів Другої світової війни в регіоні діяли партизанські загони, виявити які у брянських лісах було дуже складно.

«Російський добровольчий корпус», як стверджується, – це бойовий підрозділ із російських емігрантів у складі Міжнародного легіону Збройних сил України. Денис Нікітін народився в Росії, підлітком жив із батьками в Німеччини. 2017 року він переїхав до Києва і там організовував бійцівські клуби для людей ультраправих поглядів.

Нікітіну через його ультраправу діяльність у 2019 році заборонили на 10 років вʼїзд до Шенгенської зони, але він залишається активним у Німеччині, Франції, Болгарії та інших країнах, навіть не відвідуючи їх. Про це Financial Times повідомили розслідувачі Bellingcat.

Російська влада 2 березня повідомила про проникнення до прикордонної з Україною Брянської області української диверсійної групи. З регіону надходили суперечливі повідомлення. У соцмережах згодом зʼявилися відео, зняті у Любечанах. На кадрах люди, одягнені в камуфляж, стверджують, що вони є бійцями «Російського добровольчого корпусу».

Президент Росії Володимир Путін назвав те, що сталося, терактом. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк назвав повідомлення про українських диверсантів «класичною провокацією». При цьому він згадав партизанський рух, який діє в Росії і який, за його словами, стає все сильнішим і агресивнішим.