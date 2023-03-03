Путін проводить нараду з Радбезом Росії. Інцидент у Брянській області «розбиратиметься» – Кремль

Президент Росії Володимир Путін 3 березня проведе оперативну нараду із членами Ради безпеки РФ. Це підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.

На нараді, як очікується, обговорюватимуть події 2 березня у Брянській області Росії. За повідомленнями російських ЗМІ і представників влади, там протягом кількох годин два села опинилися під контролем озброєних загонів, що перейшли українсько-російський кордон. Путін назвав те, що сталося терактом.

Як сказав Пєсков, ситуація «розбиратиметься» і будуть «вжиті заходи щодо недопущення такого надалі».

Речник Кремля додав, що рішень про запровадження воєнного стану в низці регіонів через події в Брянській області не ухвалювали.

Російська влада стверджує, що атаку на Брянську область Росії здійснили дві українські диверсійно-розвідувальні групи. Відповідальність за рейд у села Любечани і Сушани, однак, узяв на себе так званий «Російський добровольчий корпус», формування росіян, що воюють на боці Україні.

При цьому представники української влади заперечують, що Київ має якесь відношення до того, що сталося в Брянській області, називаючи інцидент внутрішньою боротьбою в Росії. «Партизани, які атакують населені пункти – все це є прямими наслідками контролю в Росії, і все це наслідки війни. Україна до внутрішніх конфліктів у РФ не має відношення», – написав у твітері радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Російська ФСБ 3 березня опублікувала відео, на якому, як стверджується, зображені два легкові автомобілі, по яких нібито відкривали вогонь диверсанти. На відео – посічені кулями «Жигулі», а також автомобіль «Нива», за кермом показані тіла двох убитих. Також на відео показані міни, як стверджується, залишені диверсантами. Напередодні повідомлялося, що на одній із мін підірвався автомобіль Росгвардії, і чотири бійці постраждали.

Відео змонтоване, визначити, де зняті кадри, неможливо. Телеграм-канал «Можемо пояснити» звернув увагу на те, що на відеозаписі автомобіль стоїть в одному місці, а на фотографіях, які демонструються у тому ж відео, – в іншому.

За офіційними даними російської влади, в ході нападу було вбито двох мирних жителів (вони були за кермом автомобілів) і поранено хлопчика. У Кремлі його вже пообіцяли нагородити. Бійці РДК на записаному у селі Любечани відео заявили, що не воюють із мирними жителями.

Немає точної інформації про те, чи було взагалі бойове зіткнення між російськими співробітниками силових органів і «Російським добровольчим корпусом». Судячи з повідомлень РДК, його бійці залишили села раніше, ніж російські військові спробували їх відбити.

Як випливає з хронології подій, опублікованій виданням «База», перші сигнали про озброєних людей у селах почали надходити від їхніх жителів близько 8-ої години ранку в четвер, проте так званий сигнал «Едельвейс» про теракт був оголошений місцевою ФСБ лише опівдні – тоді ж з’явилися перші повідомлення у ЗМІ й телеграм-каналах.

ФСБ Росії напередодні ввечері повідомила, що диверсантів «видавили» на територію України і завдали по них «масованого артилерійського удару».

Очевидно, що ні на лінії кордону, ні в селах не було ані прикордонників, ані поліції. При цьому рівно місяць тому секретар генради владної в РФ партії «Єдина Росія» Андрій Турчак, відвідавши Брянську область, заявляв: «Досвід Брянської області, без перебільшення, можна назвати передовим. У надстислий термін зміцнили кордон – миша не проскочить».