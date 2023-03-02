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Брянськ: провокація чи війна прийшла в Росію. Нові дані

РДК – це військовий підрозділ у складі ЗСУ, який складається з російських емігрантів.

Що відбулося у Брянську? Який це може мати вплив?

Про це і не тільки в програмі Свобода Live:

  • На території Росії відбулися бойові зіткнення.
  • «Російський добровольчий корпус» (РДК) заявив, що їхні бійці перейшли кордон із Росією і увійшли у села Брянської області, щоб, як вони кажуть, звільнити рідну землю від «режиму Путіна».
  • РДК – це військовий підрозділ у складі ЗСУ, який складається з російських емігрантів, які воюють за Україну. Але чи координувалися дії підрозділу із українською армією поки невідомо.
  • Влада Брянської області назвала озброєних людей, які перетнули кордон з РФ, українськими диверсантами. Путін між тим скасував поїзду на Північний Кавказ і назвав події «тероризмом».
  • В Україні коментарі різні – від «провокації під чужим прапором» до того, що в Росії починається громадянська війна і що росіяни можуть повстати проти Кремля. То що ж відбувається насправді? Розбираємо.

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