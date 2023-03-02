Брянськ: провокація чи війна прийшла в Росію. Нові дані

Що відбулося у Брянську? Який це може мати вплив?

Про це і не тільки в програмі Свобода Live:

На території Росії відбулися бойові зіткнення.

«Російський добровольчий корпус» (РДК) заявив, що їхні бійці перейшли кордон із Росією і увійшли у села Брянської області, щоб, як вони кажуть, звільнити рідну землю від «режиму Путіна».

РДК – це військовий підрозділ у складі ЗСУ, який складається з російських емігрантів, які воюють за Україну. Але чи координувалися дії підрозділу із українською армією поки невідомо.

Влада Брянської області назвала озброєних людей, які перетнули кордон з РФ, українськими диверсантами. Путін між тим скасував поїзду на Північний Кавказ і назвав події «тероризмом».