Зеленський у річницю захоплення ЗАЕС закликав світ до «принципової реакції»

Президент Володимир Зеленський у річницю захоплення російськими військовими Запорізької АЕС закликав світ до принципової реакції.

«Рік тому держава-терорист уперше в історії людства взяла в «заручники» атомну станцію – Запорізьку АЕС. Росія обстрілювала станцію, під прикриттям АЕС обстрілює наші міста, перетворила територію Запорізької станції де-факто на військовий полігон», – написав Зеленський в твітері.

Він наголосив, що ця особливо цинічна форма терору потребує особливо принципової реакції світу.

«Потрібні глобальні санкції проти атомної галузі Росії, потрібне негайне повернення повного контролю над ЗАЕС. Дякую МАГАТЕ за співпрацю заради повернення безпеки», – зазначив президент.

18 лютого Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявила про високий ризик влучання в реактор Південноукраїнської АЕС під час прольоту російських ракет поблизу території станції.

У МЗС України заявили, що російські військові навмисне блокують ротації співробітників МАГАТЕ з Запорізької АЕС, а це є грубим порушенням міжнародних норм права.

За словами МЗС, «цим вчинком Росія грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки та демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.