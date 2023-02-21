ISW: Росія може створювати інформаційні умови для ударів по підстанціях біля українських АЕС

Міноборони Росії, ймовірно, відреагувало на заклик до російських військових систематично атакувати електричну інфраструктуру, що підтримує українські АЕС, створюючи можливі інформаційні умови для ударів, спрямованих на аварійну зупинку атомних електростанцій, заявляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що 19 лютого Міністерство оборони Росії неправдиво заявило, що українська сторона нібито планує удари під чужим прапором по радіаційно небезпечних об’єктах в Україні, щоб звинуватити російські війська у невибіркових ударах по цих об’єктах у порушення Конвенції з ядерної безпеки перед 11-ою надзвичайною спеціальною сесією Генасамблеї ООН 22 лютого.

«Відомий російський агрегатор новин нещодавно закликав російських військових систематично атакувати електричні підстанції за межами українських АЕС, щоб змусити українських чиновників здійснити аварійну зупинку станцій. Міноборони Росії може починати інформаційну операцію, спрямовану на створення інформаційних умов для завдання таких ударів і можливих радіаційних інцидентів, які можуть виникнути внаслідок систематичного знеструмлення об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що удари, які пропагує російський агрегатор новин, навряд чи призведуть до радіологічних інцидентів, але обстріли поблизу атомних електростанцій завжди несуть певний ризик таких інцидентів.

«Однак попередні російські удари по об’єктах критичної інфраструктури в Україні не свідчать про те, що російські сили систематично атакують електричну інфраструктуру, пов’язану саме з АЕС. Заява Міноборони Росії також може бути спробою встановити інформаційні умови для потенційного радіологічного інциденту на Запорізькій атомній електростанції у світлі повідомлень про те, що осушення Росією Каховського водосховища може поставити під загрозу систему охолодження ЗАЕС», – наголосили в ISW.

18 лютого Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» заявила про високий ризик влучання в реактор Південноукраїнської АЕС під час прольоту російських ракет поблизу території станції.

У МЗС України минулого тижня заявили, що російські військові навмисне блокують ротації співробітників МАГАТЕ з Запорізької АЕС, а це є грубим порушенням міжнародних норм права.

За словами МЗС, «цим вчинком Росія грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки та демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.