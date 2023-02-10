На Херсонщині пересихають криниці через обміління Каховського водосховища – Немерець 

У Каховському водосховищі спостерігається найменший рівень води за всі роки його існування, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова окупованої російськими військами Каховки Віталій Немерець.

«Значно знизився рівень води в цьому Каховському водосховищі, яке розпочинається аж біля Запоріжжя, а закінчується у Новій Каховці, там, де розташована Каховська ГЕС. Окупанти зробили так, що води менше стало, бо вони скинули дуже багато води з водосховища. Тому такого рівня води мінімального не було ніколи, як кажуть люди, які прожили багато років у нас на території Каховки. Це найбільший спад води й найменший рівень води, який був за всі роки існування водосховища», – повідомив він.

За словами міського голови, різке зниження рівня води у Каховському водосховищі має негативні наслідки для жителів сіл на узбережжі,

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«Вже є населені пункти там, де немає води. Це населені пункти вздовж Дніпра і з лівого, і з правого берега, там де рівень води знизився, і криниці, які у людей – висушені, стоять без води. Є населені пункти вздовж Дніпра, там де насоси та водозабірні механізми теж не дістають зараз до води, тому вода не подається», – зауважив Немерець.

24 лютого 2022 року голова міста Таврійськ Каховського району Херсонської області Микола Різак повідомив, що російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. Тимчасова дамба та автомобільний міст – зруйновані.

Таким чином, дніпровська вода з Херсонської області пішла до окупованого Криму. За даними Державної екологічної інспекції, станом на літо 2022 року сума збитків за самовільне використання Росією водних ресурсів України складає 32 мільйони 628 тисяч 960 гривень на добу.