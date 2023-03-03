На трьох українських АЕС відбулася ротація експертів МАГАТЕ – «Енергоатом»

Протягом 2 і 3 березня Міжнародне агентство з атомної енергії замінило своїх експертів на трьох українських атомних електростанціях, повідомляє державна компанія «Енергоатом».

«Відбулись чергові ротації інспекторів Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях», – йдеться в повідомленні.

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Фахівці МАГАТЕ мають спостерігати за дотриманням показників безпеки українських атомних електростанцій. Крім того, додає «Енергоатом», вони можуть аналізувати вплив російських обстрілів на енергетичну інфраструктуру України та «доносити інформацію про це до всієї світової спільноти».

Саме тому МАГАТЕ й надалі гарантує присутність своїх представників на всіх АЕС України.

Напередодні на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС прибула шоста команда експертів МАГАТЕ.