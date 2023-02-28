МАГАТЕ: в Ірані виявили часточки урану, наближеного за рівнем до того, який застосовують для ядерної зброї

Інспектори ООН виявили часточки урану зі збагаченням майже 84% на іранському підземному об’єкті зі збагачення урану у Фордо, заявив 28 лютого гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі.

Ґроссі заявив, що виявлення часточок урану з рівнем у 83,7%, що трохи нижче за 90-відсоткову межу, необхідну для ядерної зброї, викликає побоювання, що Іран може швидко використати цей матеріал для виробництва атомної бомби.

Сліди виявили в січні під час інспекції заводу зі збагачення урану у Фордо, і МАГАТЕ веде переговори з Іраном, щоб з’ясувати їхнє походження.

Влада Ірану пояснила МАГАТЕ, що надзвичайно високий рівень збагачення є результатом «ненавмисних коливань».

Представник іранської цивільної ядерної програми Бехруз Камальванді минулого тижня спробував пояснити будь-яке виявлення частинок урану, збагачених до рівня 84 відсотки як побічний ефект спроби досягти кінцевого продукту 60-відсоткового рівня.

Інформація про виявлення частинок міститься у конфіденційному щоквартальному звіті МАГАТЕ від 28 лютого.

Ядерна угода 2015 року, з якої США вийшли 2018 року, обмежила збагачення урану в Тегерані до 3,67 відсотка, що достатньо для палива атомної електростанції.

У січні Ґроссі попереджав, що Іран зараз має достатньо урану, щоб зробити «кілька» ядерних бомб, якщо тільки захоче. Але, ймовірно, будуть потрібні ще місяці, щоб створити зброю і, можливо, зменшити її розмір, щоб поставити на ракету.

Тегеран завжди наголошував, що його цікавлять лише мирні ядерні технології.

У звіті також йдеться, що Іран має майже 435 кілограмів урану 20-відсоткової чистоти. Це на 48 кілограмів більше, ніж у попередньому квартальному звіті за листопад.

Згідно зі звітом, запаси 60-відсоткового урану збільшилися на 25 кілограмів і зараз становлять трохи менше ніж 88 кілограмів. Експерти кажуть, що Тегеран не використовує у цивільних цілях уран, очищений до 60-відсоткового рівня.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна та Ізраїль стурбовані повідомленнями про 84-відсоткове збагачення урану.