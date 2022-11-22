США «глибоко стурбовані» через прогрес Ірану в ядерній програмі

Сполучені Штати висловили 22 листопада «глибоку стурбованість» через прогрес Ірану в його ядерній програмі.

«Ми переконаємося, що у нас є всі варіанти, доступні президенту. Ми, звичайно, не змінили нашої точки зору, що ми не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю», - сказав речник Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

Раніше Тегеран заявив, що на заводі «Фордо» розпочав виробництво урану, збагаченого до 60 відсотків. Це все ще далеко до рівня, який дозволяє створювати ядерну зброю (там збагачення має бути понад 90%), але значно вище від рівня, необхідного для використання урану як джерела енергії.

У вересні МАГАТЕ заявляло, що, на його думку, Іран збільшив свої запаси високозбагаченого урану до рівня, який на один короткий технічний крок відділяє його від можливості виробляти зброю.

У червні МАГАТЕ засудило Іран за сліди урану, які були знайдені на трьох незаявлених об’єктах у 2019 році.

Іран відкинув заяву відомства як «політизовану» та відповів видаленням камер спостереження на ключових об’єктах, позбавивши учасників переговорів щодо ядерної угоди актуальної інформації про програму країни зі збагачення урану.