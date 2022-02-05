США роблять крок у бік пом’якшення санкцій щодо Ірану для порятунку ядерної угоди - ЗМІ

США поновили процес пом’якшення санкцій щодо Ірану, оскільки спрямовані на порятунок ядерної угоди 2015 року переговори вступають у вирішальну фазу. Про це повідомляє агенція Рейтер.

Адміністрація США хоче дозволити компаніям з Росії, Європи та Китаю вести роботи в галузі «мирного» атома на ядерних об’єктах Ірану.

Держдепартамент направив до Конгресу США звіт за підписом держсекретаря Ентоні Блінкена, в якому пояснюється, що такий крок допоможе переговорному процесу у Відні щодо повернення до ядерної угоди.

Восьмий раунд переговорів, спрямований на відновлення повноцінної дії угоди розпочався у Відні 27 грудня. Іран, який стверджує, що його ядерна програма має лише цивільні цілі, заявив, що нинішні переговори мають бути зосереджені на знятті санкцій з Тегерана.

Угода, укладена 2015 року, обмежувала багато аспектів дослідницької програми Ірану, водночас відкриваючи її для більшого контролю з боку ядерного органу ООН, МАГАТЕ. Натомість було знято багато економічних санкцій, повʼязаних з ядерною діяльністю. Але попередній президент США Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з угоди і відновив санкції.

У відповідь Тегеран поступово порушив обмеження, встановлені пактом. Президент США Джо Байден пообіцяв знову приєднатися до угоди, якщо Іран повернеться до повного дотримання її умов.