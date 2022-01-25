Один із представників США залишив ядерні переговори з Іраном

Високопоставлений представник Сполучених Штатів залишив переговорну команду на тлі чуток про розбіжність у поглядах щодо подальшого руху перемовин. Як повідомив представник Державного департаменту в листі Радіо Свобода 24 січня, Річард Нефью «більше не працює» заступником спеціального представника з питань Ірану.

Чиновник не уточнив причину цієї зміни, зазначивши, що Держдепартамент «не вдаватиметься в деталі щодо своєї внутрішньої політики».

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло про розбіжності поглядів у переговорній команді США. За даними газети, Нефью виступав за більш жорстку позицію щодо поточних переговорів.

Представник Державного департаменту заявив, що зміни кадрів є «досить поширеними» протягом першого року роботи нової адміністрації, і назвав Нефью «дуже цінним» співробітником зовнішньополітичного відомства.

Ядерна експертиза Ірану відчутно розвинулася з моменту виходу США з угоди, і, на думку дипломатів, що більше часу мине до повернення Тегерану до угоди, то більше інформації він встигне зібрати.

Адміністрація Байдена та її партнери у Великій Британії, Франції та Німеччині чітко дали зрозуміти, що «прогрес в ядерній програмі Ірану незабаром унеможливить повернення до угоди», сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

«Але ми не зовсім досягли цього моменту, і, поки цього не сталося, збираємося продовжити термінові переговори, щоб повернутися до Спільного всеохопного плану дій (назва ядерної угоди – ред.)», – додав він.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс 24 січня повторив, що США залишаються відкритими для зустрічей з іранськими чиновниками безпосередньо після того, як міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран розгляне прямі переговори зі США.

«Ми постійно дотримуємося позиції, що було б набагато продуктивніше співпрацювати з Іраном безпосередньо як щодо СВПД, так і за іншими питаннями», – сказав Прайс журналістам.

Виступаючи на пресконференції в Тегерані 24 січня, міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахіян відкинув повідомлення про те, що Іран і Сполучені Штати вже ведуть прямі переговори на переговорах у Відні за посередництва Європи.

Але він додав, що «якщо ми дійдемо до стадії, коли досягнення хорошої угоди з сильними гарантіями вимагає прямих переговорів зі Сполученими Штатами, ми розглянемо це».

Після восьми раундів переговорів ключовими питаннями залишаються швидкість та масштаби зняття санкцій з Тегерана, включаючи вимогу Ірану до США дати гарантію, що вони більше не порушать угоду.

Посланник США щодо Ірану Роберт Меллі 23 січня заявив, що повторне укладення ядерної угоди Вашингтоном малоймовірне, якщо Тегеран не звільнить чотирьох громадян США.

«Навіть якщо ми опосередковано ведемо переговори з Іраном щодо ядерної справи, ми знову ж таки опосередковано ведемо з ними переговори, щоб забезпечити звільнення наших заручників», – сказав Меллі.

Прайс сказав, що Сполучені Штати не ставили звільнення американців за умову досягнення угоди. Речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив 24 січня, що звільнення полонених Ірану не може бути передумовою, хоча він залишив відкритим варіант обміну полоненими.

Сполучені Штати вийшли з ядерної угоди 2015 року між світовими державами та Іраном у 2018-му році, що спричинило поновлення односторонніх санкцій, аби чинити тиск на керівництво Ірану. Після приходу до влади президент Джо Байден заявив про намір відновити домовленість.

Тегеран після виходу США з угоди пожвавив свою діяльність в ядерній енергетиці і торік зірвав роботу міжнародної інспекції МАГАТЕ на одному зі своїх обʼєктів, а також наполягав на скасуванні санкцій Сполучених Штатів, перш ніж Іран повернеться до угоди. Західні лідери, які закликають повернутися до угоди, не називали конкретних термінів, але попереджали, що є «тижні, а не місяці», щоб врятувати угоду шестирічної давності.