Іран: на тлі протестів освітян лідера профспілки вчителів Тегерану ув’язнили на пів року

Генерального секретаря Іранської професійної асоціації вчителів у Тегерані Мохаммада Тагі Фаллахі доправили до в’язниці Евін для відбування шестимісячного ув’язнення, повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Тагі Фаллахі був заарештований у лютому 2020 року й утримувався у в’язниці Евін у Тегерані за участь у мирних протестах вчителів. Пізніше його відпустили під заставу.

Минулого року суд Тегерана засудив його до двох років позбавлення волі, визнавши винним у «змові через членство в незаконній організації».

Покарання, яке Фаллахі почав відбувати 19 січня, апеляційний суд скоротив до шести місяців.

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Протягом останніх років вчителі в Ірані проводили низку акцій протесту, вимагаючи підвищення заробітної плати, кращих умов праці та звільнення своїх ув’язнених колег.

Влада застосувала силу під час деяких мітингів, затримуючи протестуючих вчителів.

Минулого тижня вчителі протестували у більш ніж 50 містах, вимагаючи підвищення заробітної плати та закликаючи уряд швидше запровадити заплановану систему оцінювання вчителів на основі досвіду та продуктивності.

У грудні 2021 року базований у Нью-Йорку Центр з прав людини в Ірані заявив, що влада відправила до в’язниці десятки борців за права вчителів «за надуманими звинуваченнями, які відображають криміналізацію інакомислення, мирних протестів і зібрань, а також незалежної трудової активності в Ірані».