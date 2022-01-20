Президент Ірану в Москві заявив про майбутній розпад НАТО

Президент Ірану Ібрагім Раїсі 20 січня виступив у Державній думі Росії в Москві. У своїй промові він, зокрема, розкритикував Сполучені Штати і союз НАТО. За словами Раїсі, НАТО «займається проникненням у географічні простори країн під різними приводами», протистоїть «незалежним демократіям» та «традиціям народів». Це, на думку іранського президента, врешті-решт призведе до розпаду НАТО.

Раїсі також похвалив російського президента Володимира Путіна за співпрацю з Іраном у Сирії.

19 січня іранський президент зустрівся з Путіним у Кремлі. Він назвав відносини Росії з Іраном, який перебуває під жорсткими санкціями США через свою ядерну програму, «постійними і стратегічними». Він також передав Путіну проєкт домовленості щодо стратегічної співпраці на 20 років.

Раїсі вважається представником жорстких консервативних кіл іранського керівництва. Верховним лідером Ірану є аятола Алі Хаменеї, проте президент зазвичай представляє країну у зовнішніх відносинах. З моменту свого обрання минулого року Раїсі веде політику зближення з Москвою та Пекіном. Іран, зокрема, має намір стати повноправним членом Шанхайської організації співпраці.

21 січня в Індійському океані відбудуться спільні російсько-китайсько-іранські військові навчання.