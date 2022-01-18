Американця заарештували за спробу продажу технологій Центробанку Ірану

Федеральне бюро розслідувань заарештувало чоловіка, що має громадянство США та Ірану, за звинуваченням у спробі ухилитися від експортних обмежень, накладених на Іран.

44-річний Камбіз Аттар Кашані був затриманий ще 14 січня в Чикаго після спроби надіслати товари та технології до Центрального банку Ірану, йдеться у заяві Міністерства юстиції.

США забороняють продаж товарів та послуг деяким іранським урядовим установам, включаючи Центральний банк, на тій підставі, що вони діють «на користь або від імені терористичних організацій».

Міністерство юстиції заявило, що Кашані використав компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах для закупівлі електронних товарів та технологій в американських компаній для подальшої передачі Ірану без отримання необхідних експортних ліцензій.

Кашані звинувачують у змові з метою незаконного експорту товарів до Ірану, і 18 січня він постане перед судом в Іллінойсі. Якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення та штраф в один мільйон доларів.