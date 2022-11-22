Іран почав збагачувати уран до 60 відсотків у «Фордо» – державне телебачення

Державне телебачення Ірану повідомило, що країна почала збагачувати уран до 60-відсоткової чистоти на своєму ядерному майданчику «Фордо».
Телевізійна мережа SNN оголосила про це 22 листопада, через день після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії ООН ухвалило резолюцію, яка закликає Тегеран співпрацювати з розслідуванням МАГАТЕ щодо слідів урану, виявлених на трьох незаявлених об’єктах.
Як пише Reuters, Іран вже збагачує уран до 60% на інших своїх об’єктах, що значно нижче від близько 90%, необхідних для виробництва зброї, але вище від 20%, які він виробляв до угоди 2015 року з великими державами про обмеження збагачення на рівні 3,67%.
У вересні МАГАТЕ заявляло, що, на його думку, Іран збільшив свої запаси високозбагаченого урану до рівня, який на один короткий технічний крок відділяє його від можливості виробляти зброю.
У червні МАГАТЕ засудило Іран за сліди урану, які були знайдені на трьох незаявлених об’єктах у 2019 році.
Іран відкинув заяву відомства як «політизовану» та відповів видаленням камер спостереження на ключових об’єктах, позбавивши учасників переговорів щодо ядерної угоди актуальної інформації про програму країни зі збагачення урану.
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