Іран почав збагачувати уран до 60 відсотків у «Фордо» – державне телебачення

Державне телебачення Ірану повідомило, що країна почала збагачувати уран до 60-відсоткової чистоти на своєму ядерному майданчику «Фордо».

Телевізійна мережа SNN оголосила про це 22 листопада, через день після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії ООН ухвалило резолюцію, яка закликає Тегеран співпрацювати з розслідуванням МАГАТЕ щодо слідів урану, виявлених на трьох незаявлених об’єктах.

Як пише Reuters, Іран вже збагачує уран до 60% на інших своїх об’єктах, що значно нижче від близько 90%, необхідних для виробництва зброї, але вище від 20%, які він виробляв до угоди 2015 року з великими державами про обмеження збагачення на рівні 3,67%.

У вересні МАГАТЕ заявляло, що, на його думку, Іран збільшив свої запаси високозбагаченого урану до рівня, який на один короткий технічний крок відділяє його від можливості виробляти зброю.

У червні МАГАТЕ засудило Іран за сліди урану, які були знайдені на трьох незаявлених об’єктах у 2019 році.

Іран відкинув заяву відомства як «політизовану» та відповів видаленням камер спостереження на ключових об’єктах, позбавивши учасників переговорів щодо ядерної угоди актуальної інформації про програму країни зі збагачення урану.