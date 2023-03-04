Данілов каже, що не бачить іншого шляху звільнення Криму, окрім військового

Секретар СНБО Олексій Данілов запевнив, що не бачить іншого шляху звільнення тимчасово окупованого Криму, окрім військового.

За словами чиновника в інтерв’ю каналу ZAXID.NET, враховуючи сьогоднішні обставини в питанні деокупації Криму, Україна вже не може керуватися стратегією, яка була схвалена 24 березня 2021 року, оскільки вона потребує внесення змін.

Він пояснив, що у попередній стратегії було декілька пунктів, зокрема військовий. Але в пріоритеті розглядався політико-дипломатичний шлях вирішення звільнення тимчасово окупованого Криму.

«Нам треба ухвалити відповідні документи, і за них має проголосувати Рада національної безпеки й оборони України», – зазначив Данілов.

Він наголосив, що ухвалювати остаточне рішення будуть члени РНБО, і потрібно буде його інсталювати наказом президента.

«Ми відпрацьовуємо всі документи відносно тих процесів, які відбуваються в секторі безпеки і оборони України. Це один із них», – додав секретар РНБО

За його словами, таких документів є дуже багато.

«Коли говорять, що ми не готувались, просто дехто забув, що треба читати документи. Там все написано. Треба уважно читати й головне – виконувати. Якби всі рішення були бездоганні і їх виконали на 100%, ми мали б зовсім іншу ситуацію», – наголосив Данілов.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» або «роботою ППО».