У Криму місцеві жителі повідомляють про звук, схожий на вибух

В окупованому Криму ввечері 1 березня у Бахчисараї, Ялті та Гурзуфі пролунав гучний звук, схожий на вибух, повідомляють місцеві жителі у телеграм-каналах.

Російська окупаційна влада поки що ситуацію не коментує. У свою чергу, проросійський блогер з Криму Олександр Таліпов опублікував відео, на якому було знято цей звук. За його версією, це був перехід російського літака на надзвукову швидкість. Перевірити цю інформацію з інших джерел неможливо.



У Криму в ніч на 1 березня було чути вибухи у різних районах на півночі та заході півострова. Пізніше Міноборони РФ повідомило, що в ніч на 1 березня Крим зазнав масованої атаки українських безпілотників. Київ на це не реагував.



Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» або «роботою ППО».