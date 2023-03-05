«Зі звільненням Криму ЗСУ розпочнеться територіальна дезінтеграція Російської Федерації» – Рефат Чубаров

«Деякі поважні військові експерти прогнозують, що звільнення Криму відбудеться до звільнення територій на сході України», – зазначив в ефірі програми Свобода Live голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, під тиском перемог ЗСУ в Москві можуть статися зміни у військово-політичному керівництві Росії. Він також скептично поставився до будівництва у Криму окупаційною владою фортифікаційних споруд, щоб зупинити наступ української армії.

– Пане Чубаров, давайте почнемо зі стратегії деокупації Криму, про яку говорить секретар РНБО Олексій Данілов. Що вам відомо про можливі корективи, які, можливо, будуть внесені до цього документа?

– Зрозуміло, що останній рік війни, яка триває вже 9 років, фактично вимагає внесення таких кардинальних змін до стратегії, хоча би зокрема в тій частині, де вказувалося про те, що звільнення Криму буде відбуватися переважно через політично-дипломатичні форуми.

Змінилися погляди на звільнення Криму в українському суспільство, й серед наших партнерів

Повномасштабне вторгнення на територію України російський військ і хід війни показують те, що змінилися погляди на звільнення Криму не лише в українському суспільство, а й, дуже важливо, серед наших партнерів, які об’єдналися навколо України.

Якщо на першому установчому саміті «Кримської платформи» мова йшла про те, що звільнення Криму буде відбуватися через мирний діалог з Росією (таке речення було декларацією, яку підписали тоді учасники «Кримської платформи», бо це була вимога деяких наших партнерів), то тепер вже на другій зустрічі «Кримської платформи» 23 серпня 2022 року всі без виключення учасники «Кримської платформи» наголошували на тому, що відтворення цілісності територіальної Української держави буде відбуватися через перемогу в українсько-російській війні.

– Під перемогою, що ви можете мати на увазі? Наприклад, консультант головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, пан Назаров, казав, що він не виключає можливості мирних перемов України і Росії після того, як Україна зможе деокупувати певні території і обрубати цей «сухопутний коридор» для Росії з російської території до Криму. І нібито за таких умов Крим може опинитися ізольованим і тоді можуть повернутися, я так розумію, до дипломатичних методів. Чи не так?

– Зараз дуже важко передбачити перебіг усіх подій, що будуть відбуватися в ході війни. Можуть бути такі конфігурації, що нам зараз і не сняться.

Деякі військові експерти вважають, що Крим є тим стратегічним ключем, завдяки якому будуть звільнені всі окуповані українські землі

Але деякі поважні військові експерти вважають, що Крим є тим стратегічним ключем, завдяки якому остаточно будуть звільнені всі окуповані українські землі. Тобто вони прогнозують, що звільнення Криму відбудеться до звільнення територій на сході України.

На якому рівні будуть проводитися переговори, чи будуть вони проводитися, залежатиме від багатьох факторів, у тому числі і тих, які відбуватимуться безпосередньо на території самої Росії. Але я не виключаю, що на якомусь етапі під тиском перемог ЗСУ в Москві можуть статися зміни у військово-політичному керівництві Росії. Почнеться дезорієнтація в керівництві – вони попросять перемовин. Можливо і таке.

– А що вам відомо про нібито партизанський рух в Криму, який нібито чекає на таку відмашку від ЗСУ? З’явилося таке собі відеозвернення від нібито руху «Атеш». Ми не можемо точно стверджувати, що це представники саме цього партизанського руху. Але, може, ви можете нам внести тут трошки ясності?

– Я уникаю таких коментарів до таких подій, явищ, які є в реальному житті, і вони викликані війною. Бо це не виправдано буде і в тому числі з мого боку.

На території Криму є сотні тисяч громадян України, які очікують на звільнення Криму. Їхня поведінка буде кардинально мінятися з наближенням ЗСУ

Я єдине, що тут можу абсолютно погодитися з паном Олексієм Даніловим, секретарем РНБО України, в тому, що на території Криму є сотні тисяч громадян України, які очікують на звільнення Криму. І, зрозуміло, що їхня поведінка буде кардинально мінятися з наближенням ЗСУ до адміністративних кордонів з окупованим Кримським півостровом. Я це знаю абсолютно точно. І ми це побачимо в процесі війни.

– Чи є у вас інформація про те, що в Євпаторії могли почати укріплювати пляжі, ніби боячись висадки українського десанту морем? Принаймні є відео у соцмережах, які, ймовірно, були зняті на пляжі в Євпаторії. Можете це прокоментувати?

– У нас тут є багато інформації про взагалі будування фортифікаційних споруд на півночі Криму, в степових районах і на заході Кримського півострова, де розміщено багато військових об’єктів, зокрема ракетно-зенітних комплексів, звідки кидаються ракети на материкову частину України. І ось це зведення фортифікаційних споруд вже триває місяцями.

На півночі Криму і на заході Кримського півострова зведення фортифікаційних споруд вже триває місяцями

У відкритих пабліках, які діють в Криму, розміщуються оголошення про набір робітників, вказуються денні суми, що їм виплачуватимуться на цих роботах. Отже, однією з таких відкритих дій російської окупаційної влади в Криму є дійсно спорудження таких укріплень.

І більш того, місцева окупаційна влада це робить зухвало, відверто. Було декілька відеосюжетів місцевого гауляйтера Аксьонова зі звітами диктатору Путіну про те, що, мовляв, в певні терміни ці укріплення будуть звершені.

Я не знаю, чому вони це роблять. Таке враження, що вони залишилися (може скластися у когось таке враження) десь у часах Другої світової війни і очікують нібито фронтального наступу військовими силами по Криму.

Втрата Криму для Росії і особливо для диктатора Путіна, можливо, буде остаточною крапкою

Але мені особливо здається, що вони це більш роблять для укріплення настрою як кримського населення, так і російського населення. І, можливо, це ще й тому, що втрата Криму для Росії і особливо для диктатора Путіна, можливо, буде остаточною крапкою, після якого дійсно розпочнеться дезінтеграція не тільки моральна настроїв в Росії, а я відчуваю, що зі звільненням Криму ЗСУ розпочнеться територіальна дезінтеграція Російської Федерації. І тому вони приділяють дуже важливе значення заходам нібито таким, які будуть допомагати їм обороняти Крим.

– Пане Чубаров, а як можуть у Криму на це реагувати ті, хто не дуже чекають на повернення України? Хіба побудова цих укріплень, навпаки, не змушують подумати цих людей про те, що, ймовірно, Крим не найбезпечніше місце, і варто було б покинути цей півострів?

– По-різному. Ви абсолютно праві. Чим більше підготовки до утримання під контролем Криму, тим менше довіри до таких дій. Бо яким не було б зомбованим російське населення або колоністи, які поселилися в Криму, вони теж мають тисячі підстав не довіряти власній владі, Путіну зокрема. І тому частина населення це дійсно може сприймати як ознаку того, що треба вже виїжджати з Криму. Але на частину населення це продовжує десь працювати. Тут важко мені сказати.

Але я думаю, що виходити з того, що окопи в степах Криму чи такі спеціальні вогневі укріплення на пляжах на березі Чорного моря можуть зупинити ракети і снаряди високоточної зброї української – ну, важко сказати. Але те, що вони роблять це зухвало і відкрито, показують, як вони укріплюються в Криму, це абсолютна правда. Це підтверджується і нашим моніторингом, і ЗМІ російських окупантів.