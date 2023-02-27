У Криму люди відчули, що «повернення буде» – Ташева

Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева відзначила зростання проукраїнської активності в окупованому Росією Криму, заявивши, що «люди точно відчули, що повернення (Криму – ред.) буде». Вона сказала про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Особливо після звільнення Херсону люди почали ще більше проявляти свою активність на території Криму і говорити про це більш відкрито. Я знаю зараз сотні людей, які тією чи іншою мірою протистоять на території півострова. І ми не бачили цього, на жаль, протягом років окупації. Там був більше протест пов’язаний із питаннями прав людини, з такою правозахисною аджендою, скажімо», – заявила Ташева.

«Зараз протест – проукраїнський, тобто він візуально український. Чи то словами, коли люди співають пісні, говорять слова «ЗСУ», пишуть якісь написи на будинках, і в тому числі фізично, коли б’ють машини з Z-символікою. І це, на мою думку, найбільший такий здобуток для Криму, що люди точно відчули, що повернення буде і люди почали щось робити для цього повернення», – додала вона.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Крим.Реалії заявив, що компроміси щодо тієї чи іншої частини території України ніколи не стануть предметом переговорів із Росією. Також він зазначив, що зараз ніхто точно не скаже, яким чином Крим буде повернутий під контроль Києва, але це точно станеться.

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До цього заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США підтримують завдання Україною ударів по російських військових об’єктах в окупованому Криму. У відповідь у Кремлі заявили, що слова Нуланд «наголошують на ролі Вашингтона як головного провокатора міжнародної напруженості».

Наприкінці грудня минулого року голова української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме Крим силою і дипломатією.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, оцінюючи перспективи деокупації Криму, заявляв, що насамперед важливо отримати контроль над Мелітополем Запорізької області.

Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес заявляв, що Україна звільнить Крим до кінця літа 2023 року.

Водночас 20 січня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що «з воєнного погляду цього року буде дуже важко викинути російські війська з кожного дюйма окупованої Росією території України».