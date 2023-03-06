Обстріли Донеччини військами РФ: за добу в регіоні 5 поранених і один загиблий – у Бахмуті

Через обстріли військами РФ Донеччини у регіоні за минулу добу є загиблий і поранені, повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних. За 5 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще п’ятеро людей в області дістали поранення», – написав Кириленко.

За даними Кириленка, вночі російські війська завдали ракетного удару по Краматорську — зруйнували школу, били по Вугледару. У Курахівській громаді зі «Смерчів» обстріляне Дачне – пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю та заклад культури. В Авдіївці протягом тривали обстріли по старій та центральній частинах міста. Також пошкоджено адмінбудівлю та Дім молитви у Нью-Йорку і приватні будинки у Васюківці й Часовому Яру.



«У Переїзному Званівської ТГ пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 будинків. Будинки на трьох вулицях пошкоджено у Сіверську, ще 1 будинок частково зруйновано у Зарічному Лиманської громади», – повідомив посадовець.

Він зазначив, що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.