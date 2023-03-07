Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон бойових дій

Кабінет міністрів схвалив ініціативу з примусової евакуації дітей із зон бойових дій – про це пресслужба уряду повідомила 7 березня.

«Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Про масштабні реформи, виплати, підтримку, проблеми і «примусову евакуацію». Ексклюзив з очільницею Мінсоцполітики

За коментарем міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, це рішення має «спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей».

Наразі, за даними Кабміну, під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

За даними Верещук, у Бахмуті станом на 7 березня залишаються менш як 4 000 цивільних, серед них щонайменше 38 дітей.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій 3 березня ініціювало постанову щодо «захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів».