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У Бахмуті – менш як 4 тисячі цивільних, серед них 38 дітей

Руйнування в Бахмуті станом на кінець лютого 2023 року

У Бахмуті Донецької області станом на 7 березня залишаються менш як 4 000 цивільних, серед них щонайменше 38 дітей, повідомила в ефірі телемарафону віцепремʼєрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Чиновниця нагадала, що до повномасштабної війни в Бахмуті жили понад 70 тисяч людей, із них 12 тисяч – діти.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в уряді працюють над механізмом примусового вивезення дітей щонайменше з одним із батьків із зон бойових дій.

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