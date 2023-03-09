ЗСУ готують контрнаступ. Будуть відбивати південь?

Україна готується до контрнаступу. Нещодавно на військовій базі США у Німеччині пройшли навчання за участю американських та українських військових. Як пише New York Times, ці «war games» стали частиною підготовки України до майбутнього контрнаступу. Аналогічні навчання раніше частково допомогли ЗСУ спланувати наступ у Херсонській області. Коли та де може відбутися новий контрнаступ ЗСУ – розбиралось Радіо Донбас.Реалії (проєкт Української служби Радіо Свобода).



Останнім часом західні військові аналітики та журналісти почали все частіше говорити, що українські війська можуть вже навесні перейти у контрнаступ. Наприклад, в оглядах американського інституту вивчення війни вже кілька разів лунали такі прогнози. Називався і ймовірний напрямок наступу – південь України.

Чому наступ має відбутися?

Більшість українських та закордонних оглядачів та військових експертів впевнені, що контрнаступ буде, адже на це вказує декілька факторів:

В тилу готуються штурмові підрозділи, які наразі не залучаються до бойових дій.

Поступово прибуває озброєння з останніх пакетів військової допомоги від різних країн. І під час останньої зустрічі в Рамштайні відкрито говорилося, що зараз усі зусилля будуть спрямовані на підготовку України до контрнаступу.

Українська влада чітко означила цілі для себе – вихід на кордони 1991 року. Без наступальних дій це неможливо.

Одним з найбільш ймовірних напрямків для українського наступу є південь. Про це пишуть й західні аналітики. В Головному управлінні розвідки Міноборони України також заявляли, що це стратегічна ціль.



Чим так важливий Південь?

Якщо пробити коридор в бік Мелітополя та Бердянська, це дасть можливість відрізати Крим та лівобережну Херсонщину від основних каналів постачання, говорить секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Що саме буде головною ціллю для контрнаступу, має вирішувати Генштаб. Але південь є стратегічним напрямком.



«Це наші території, і ми у будь-якому випадку будемо їх звільняти. Буде це навесні чи влітку, це вирішуватиме наше командування. Коли ми бачитимемо, що нам достатньо тих сил та засобів, аби прорвати російську оборону. Проводиться мобілізація. Йдуть поставки техніки від західних партнерів. Освоєння цієї техніки. Звичайно, ми готуємося не лише до оборони. Армія готується повертати свої території», – говорить Роман Костенко.



На півдні у окупантів найменш боєздатна група військ – Олександр Коваленко

Майже скрізь на півдні окупаційні підрозділи недоукомплектовані, говорить оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. І це може бути фактором, аби завдати удар саме там.



«Комплектація по особовому складу становить десь до 70%. А по техніці доходить до 30%. Тож таке угрупування не має можливості вести повноцінні наступальні дії. І в нього дуже сумнівний потенціал щодо ведення оборони», – вважає Олександр Коваленко.



Лівобережжя Херсонщини чи Запорізький напрямок?

Обидва ці плацдарми виглядають досить цікаво в плані контрнаступу, продовжує Олександр Коваленко. Однак, крім недоукомплектування, на лівобережжі зараз відбувається щось схоже, що було на правобережні Херсонщині декілька місяців тому.



«ЗСУ здійснюють постійний вогневий тиск завдяки високому берегу та більш далекобійній артилерії. І тому окупанти намагаються частину підрозділів відвести з 20 кілометрової зони, аби мінімізувати втрати. Зауважу, що вони не тікають. Але все ж зменшують кількість своїх сил там», – говорить Олександр Коваленко.

«Вбивство російських солдат на Донбасі – не змінить результат. Звільнення Криму – те, що це зробить» – Бен Ходжес

Про можливий наступ українських військ говорить й екскомандувач військами НАТО в Європі Бен Ходжес. На його думку, головною ціллю має стати Крим. А для цього спочатку треба відвоювати південь материкової частини України.



«Україна має шанс протягом трьох-чотирьох місяців, по ходу отримання обладнання, підготовки усе більшої кількості людей і вибудовування логістики, запустити контрнаступ, який піде у різних напрямках і почне звільнення Криму. Тому що Крим – вирішальна частина цієї війни. Звільнення Криму – змінить результат. Вбивство кожного російського солдата на Донбасі – не змінить результат. Звільнення Криму – те, що це зробить», – наголошує Бен Ходжес.



Також, на думку американського генерала, цей наступ може стати переломним моментом у війні, бо обсяг західної допомоги Україні та політична підтримка багато в чому залежить від ситуації на полі бою.

«Усі люблять переможців. І це було б дуже корисно для України, якби усі побачили, що є шлях до перемоги. Зараз, звісно, усі лідери Заходу: так, ми з вами стільки, скільки знадобиться. Але що це означає? Це заява про готовність. І тому, якщо Україна зможе – вона зможе перемогти у війні цього року. Якщо вони зможуть звільнити Крим цьогоріч. І тоді це кінець. Це допомогло б. Тому успішний контрнаступ – коли б і де б він не почався, допоможе цьому», – каже Бен Ходжес.

Коли та де саме може розпочатися український контрнаступ, знає лише вище військове керівництво України, говорять аналітики. Головне, аби він був неочікуваним та непередбачуваним для противника.

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