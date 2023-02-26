У розвідці назвали мету та стратегічну ціль контрнаступу ЗСУ

Основною із стратегічних цілей контрнаступу ЗСУ стане спроба «вбити клин у російський фронт на півдні», наголосив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу», – зазначив він.

За словами Скібіцького, конкретний час контрнаступу залежить від низки факторів, включаючи постачання західної зброї.

Також відомо, що однією зі стратегічних цілей буде спроба «вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом та материковою частиною Росії».

Скібіцький також не виключив, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території РФ, зокрема, в Білгородській області.

«Звідти починаються атаки по Україні. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова», – сказав він.

Представник розвідки наголосив, що мета контрнаступу – «звільнити всі окуповані території України, включаючи Крим».

«Ми зупинимося лише тоді, коли відновимо країну у межах 1991 року», – додав він.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.