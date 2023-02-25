«Війна – це завжди крок назад»: папа Римський отримав у подарунок браслет із металу з «Азовсталі»

Папа Римський Франциск взяв участь у показі фільму про війну в Україні до річниці широкомасштабного вторгнення РФ, передають «Новини Ватикану».

«Коли Бог створив людину, то сказав, аби вона порала землю, дбала про зростання, щоби зробити її гарною. Дух війни є протилежним: нищити, руйнувати, не давати зростати, знищувати всіх, чоловіків, жінок, дітей, похилих віком…», – сказав папа Франциск до учасників показу документального фільму «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу» режисера Євгена Афінеєвського.

Повідомляється, що у показі взяли участь 240 гостей – біженці та представники української громади Риму.

«Вже рік цієї війни. Скеровуймо погляд до України, молімося за Україну, впустімо в наше серце біль. Ми не повинні соромитися страждати і плакати бо війна – це знищення, війна це завжди крок назад», – сказав папа.

Понтифіку подарували символічні подарунки – прапор, врятований із знищеного села, пачку солі із останньої партії комбінату «Артемсіль» і браслет із металу з «Азовсталі», одягнувши який, «папа запевнив у своїй молитву за український народ та попросив молитися за нього», передають «Новини Ватикану».

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».