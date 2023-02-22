В одному з монастирів УПЦ (МП) у Києві затримали блогера, який був у розшуку через держзраду

У Київській міській прокуратурі повідомили, що в одному зі столичних монастирів УПЦ (МП) затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний «готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди». Ці публікації розміщувалися на російських сайтах з великою аудиторією.

«Чоловік заперечував існування України як держави та українського народу як повноцінного самостійного етносу. Популяризував та героїзував РФ та її президента, наголошував на «високій місії» РФ в світі та «жертовності». При цьому негативно та упереджено висловлювався стосовно державних діячів України, її мови та культури. Висновки експертизи підтверджують, що ці публікації містили заклики до насильства, расової, національної чи релігійної ненависті, дискримінації, інші прояви нетерпимості та ворожнечі, негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та несли загрозу національній безпеці в інформаційній сфері», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У серпні 2022 року чоловікові повідомили про підозру у державній зраді. Після цього він почав переховуватися, та був оголошений у розшук.

«Правоохоронцям вдалося встановити його місце надходження та затримати на території одного з монастирів УПЦ (МП) в Києві, де він переховувався. Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.