Священника УПЦ МП на Донеччині засудили до 7 років тюрми за колабораційну діяльність

Суд визнав священника однієї з парафій Лиманської громади Донецької області винним у колабораційній діяльності – про це повідомили Служба безпеки України та обласна прокуратура.

Йдеться про жителя селища Ярова, який, за даними обвинувачення, в травні 2022 року «вступив у змову з військовими армії країни-агресора та за їх вказівкою організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу».

«Користуючись повагою серед селян, священик повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і запропонував підтримати кандидатуру нового керівника місцевої влади для взаємодії з окупантами», – заявило відомство.

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Суд засудив чоловіка до семи років ув’язнення і позбавив його права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 12 років з конфіскацією майна.

Служба безпеки звітує, що чоловіка затримали після звільнення району.

«Наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання», – йдеться в коментарі голови СБУ Василя Малюка.

За даними СБУ, у 2022 році відомство відкрило 52 кримінальні справи щодо 55 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, в тому числі 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонили в’їзд в Україну.

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Конституційний суд України 27 грудня визнав конституційними зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які зобов’язують релігійні організації повністю відображати належність до релігійного об’єднання, керівний центр якого розташований за межами держави.

Після цього в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили, що рішення Конституційного суду їх не стосується і що законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ, немає.