Російський патріарх Кирило, прихильник президента РФ Володимира Путіна, працював на радянську розвідку, живучи у Швейцарії в 1970-х роках, повідомили швейцарські газети з посиланням на розсекречені архіви.

За даними тижневиків Sonntagszeitung і Le Matin Dimanche, досьє швейцарської поліції на чоловіка, який сьогодні служить духовним главою Російської православної церкви, «підтверджує, що «монсеньйор Кирило», як він згадується в цьому документі, працював на КДБ».

Як повідомляє AFP із посиланням на місцеві медіа, патріарх Кирило, який сьогодні є прихильником війни Росії проти України, жив у Женеві на початку 1970-х років, офіційно як представник РПЦ у Всесвітній раді церков (ВРЦ). Місія Кирила полягала в тому, щоб вплинути на раду, до якої вже проник КДБ.

Російська православна церква відмовилася коментувати шпигунську діяльність Кирила в Женеві, тоді як ВРЦ стверджує, що не має інформації про цю справу. Але, як повідомили вони, архіви показали, що радянська мета полягала в тому, щоб підштовхнути інституцію до засудження Сполучених Штатів та їхніх союзників і пом’якшення критики відсутності релігійних свобод у Радянському Союзі.

Племінник патріарха Михайло Гундяєв, який зараз представляє Російську церкву в ВРЦ у Женеві, однак заявив Le Matin Dimanche, що його дядько «не був агентом, хоча він піддавався «суворому контролю» з боку КДБ».

Як повідомляє видання, російський патріарх Кирило відвідував багату альпійську країну щонайменше 43 рази.

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Патріарх Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», і звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають свою країну.