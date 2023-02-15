Ткаченко: суд зобов’язав звільнити ділянку біля музею історії України від «храму-мафу» УПЦ (МП)

Господарський суд міста Києва у рамках розгляду справи щодо «храму-мафу» (УПЦ (МП) – ред.) на території Національного музею історії України постановив звільнити займану територію, повідомив у фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Суд зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого «храму-мафу». Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту «а» частини 1 ст. 91 Земельного кодексу», – написав Ткаченко.

Він зазначив, що «храм-маф» розташовується в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, «де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

Публічної позиції сторони відповідача наразі немає, як і повідомлень про оскарження рішення суду.

Споруду, яка належить УПЦ (МП), біля фундаменту Десятинної церкви у Києві збудували в 2012 році. Судова тяганина щодо незаконності зведення будівлі триває кілька років. А тим часом «каплиця» продовжує стояти на території історичної пам’ятки та в охоронній зоні ЮНЕСКО.