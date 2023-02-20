Керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) оголосили про підозру, він каже – «не жалкую ні про одне слово»

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, передає пресслужба відомства.

«Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань. Крім того, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких «patriarchia.ru» та «pravmir.ru». У цих публікаціях представники країни-агресора нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим», – розповіли у СБУ.

Повідомляється, що керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомлено про підозру за статтею про «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань».

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших причетних у справі.

Сайт УПЦ (МП) опублікував текст з висловлюваннями керівника Черкаської єпархії митрополита Черкаського і Канівського Феодосія. З тексту випливає, що він знав про відкрите кримінальне провадження, і сказав, що 20 лютого його викликали на допит.

«Нас мільйони. Якщо кожен на своєму місці захищатиме церкву, нічого не зможуть нам зробити… Я не жалкую ні про одне слово, яке сказав на телебаченні чи у підтримку ієрархів і духовенства, гнаних сьогодні», – сказав Феодосій.

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

За даними СБУ, у 2022 році відомство відкрило 52 кримінальних проваджень щодо 55 священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату), в тому числі 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонили в’їзд в Україну.